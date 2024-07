A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol fez hoje um balanço das obras realizadas nos Canhas e anunciou, na sessão solene dos 446 anos da freguesia, um conjunto de outras obras que, segundo disse, umas estão em fase de lançamento e outras de contratação.

Na rede viária, anunciou o asfalto/betuminoso do Caminho do Lombo (1005 metros) e a obra da estrada do Carvalhal e Carreira (1031 metros). Quanto à Estrada do Poiso, numa extensão de 960 metros, disse que terá de incluir rede de águas, por isso carece de mais algum trabalho de preparação até lançar.

Do rol de obras constam também a Estrada dos Salões/Serrado e Cova até ao Moinho do Rato (1665 metros) e a Estrada Liv. Levada do Poiso entre Murteiras e Relógio (2070 metros) e revelou que o caminho no Outeiro já tem projeto.

A autarca disse que a beneficiação da igreja do Carvalhal será um realidade, apoiada num protocolo assinado com a paróquia no valor de 150 mil euros, para substituir o telhado, pintar, entre outros trabalhos.

Será feita também a beneficiação e remodelação das instalações sanitárias ao lado da igreja do Carvalhal, uma obra a lançar em breve. Observou que não vai estar tudo pronto imediatamente, porque há muito trabalho e as empresas não têm a mão de obra suficiente para dar resposta a tudo como acontecia até há 3, 4, anos.

A beneficiação e arranjos das levadas, na Travessa de São Tiago, é outra obra, assim como na Terra da Vinha, a no terreno nas próximas semanas, um novo arruamento que vem criar acesso a 11 moradias e a terrenos agrícolas.

Sobre os Canhas, de onde é natural, Célia Pessegueiro disse que é uma freguesia “com uma marca muito forte do trabalho na terra, na produção da cana-de-açúcar, dos legumes e vegetais”.

“É um dos maiores produtores e fornecedores do Mercado Abastecedor que distribui para toda a região. Somos uma terra de trabalho, de gente de muito trabalho, não só na agricultura, também na transformação do produto da terra, na construção civil e em diversas áreas associadas. Hoje damos cartas em muitas áreas, e muitos daqueles que hoje contribuem para novas empresas e novos projetos, cresceram e fizeram crescer a Freguesia. Por isso, sublinho, em dia de aniversário da freguesia, devemos todos sentir sempre orgulho por todos quantos ajudaram e ajudam a fazer dos Canhas aquilo que é hoje”, afirmou.