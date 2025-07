A CDU promoveu esta manhã uma iniciativa política na freguesia de Santo António, no concelho do Funchal, onde denunciou o “agravamento das desigualdades territoriais no município, particularmente nas Zonas Altas, onde muitas populações continuam a ser ignoradas e esquecidas pelos sucessivos executivos camarários do PSD/CDS e do PS”.

Durante a ação, Ricardo Lume, candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, esteve em contacto direto com os moradores do Caminho do Jamboto, “que há mais de duas décadas lutam por uma obra essencial: o alargamento e requalificação do caminho, garantindo o acesso rodoviário, segurança, mobilidade e transporte público”.

“A CMF, liderada por PSD e CDS, está de costas voltadas para quem vive nas zonas altas. A população do Jamboto tem direito a um acesso digno e seguro. Esta obra já foi várias vezes anunciada e até inscrita em orçamentos municipais, mas nunca saiu do papel”, afirmou Ricardo Lume.

O candidato da CDU sublinhou aquela que considera ser “a injustiça” que se vive nestas zonas: “As pessoas cumprem com as suas obrigações — pagam IMI, pagam taxas municipais — mas a Câmara continua a negar-lhes direitos básicos, recorrendo sempre às mesmas desculpas esfarrapadas.”

“Basta de promessas que não passam do papel! Há quem inclua verbas no orçamento só para enganar e caçar votos. A CDU não se limita a constatar factos — age, propõe e luta lado a lado com as populações até que estas conquistem os seus direitos. No Caminho do Jamboto, como em tantos outros casos, a CDU vai continuar presente até que a obra se concretize”, alertou.

A CDU reafirma o seu compromisso: “Vamos devolver o Funchal à população”, garantindo “igualdade no acesso a serviços, infraestruturas e dignidade para todos, independentemente do local onde vivem”.