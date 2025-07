A CDU denunciou hoje o abandono de habitações públicas, numa altura em que muitas famílias enfrentam sérias dificuldades no acesso à habitação.

Numa uma ação política no Bairro de Santa Maria, no Funchal, Ricardo Lume, cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal do Funchal, lamentou que “numa altura em que tantas pessoas precisam desesperadamente de uma casa, é lamentável constatar que existem habitações públicas abandonadas, que poderiam acolher famílias e que hoje, por estarem ao abandono, representam um risco para a segurança e saúde públicas”.

Na opinião de Ricardo Lume, o Bairro de Santa Maria “é um exemplo claro desta realidade inaceitável”. Trata-se de um conjunto habitacional sob tutela da Câmara Municipal do Funchal, onde, de acordo com os próprios moradores, “existem cerca de 12 casas fechadas, algumas delas há vários anos”.

Por isso, diz não ser admissível que, “num concelho como o do Funchal, onde milhares de famílias vivem em situação de carência habitacional, o executivo PSD/CDS mantenha habitações públicas devolutas e sem qualquer intervenção”. Além disso, o candidato denuncia que “frequentemente, quem procura a Câmara Municipal do Funchal ou a SociohabitaFunchal com um pedido de ajuda, recebe como resposta que não há casas disponíveis. No entanto, elas existem — e o Bairro de Santa Maria é apenas um entre muitos exemplos. O que não existe é vontade política de dar uma resposta pública aos problemas habitacionais”, denunciou o candidato da CDU.

Ricardo Lume destacou ainda que “esta política habitacional favorece apenas os especuladores do mercado imobiliário, em prejuízo das famílias trabalhadoras que vivem do seu salário e não conseguem suportar os elevados custos de habitação”.