A CDU realizou hoje, no centro do Funchal, uma ação de contacto com trabalhadores e com a população em geral, no âmbito do relançamento da campanha nacional ‘Aumentar salários e pensões para uma vida melhor’.

Na apresentação da iniciativa, o dirigente da CDU Ricardo Lume afirmou que esta iniciativa, de âmbito nacional, e que decorrerá ao longo desta semana, tem como objetivo assegurar o contacto direto, a auscultação, o diálogo e o compromisso com trabalhadores, pensionistas, jovens, mulheres e as populações em geral, dando seguimento ao trabalho iniciado em setembro de 2024.

Na Região, esta campanha será levada às empresas e locais de trabalho onde a exploração mais se faz sentir, mas também às ruas, praças e unidades de saúde.

Ricardo Lume destacou ainda que “esta ação privilegia o contacto direto com as pessoas e visa dar expressão ao descontentamento e à denúncia de situações de injustiça, exigindo respostas concretas a esses problemas por meio de um abaixo-assinado. Trabalhadores, pensionistas, jovens e o povo em geral enfrentam grandes dificuldades nas suas vidas. Os salários e pensões em Portugal estão entre os mais baixos da União Europeia e não acompanham o aumento do custo de vida, em especial no que diz respeito a alimentos e habitação!. Além disso, Ricardo Lume adianta que “os serviços públicos estão a degradar-se, tornando a vida cada vez mais difícil para todos. As opções do Governo, que favorecem os interesses dos grandes grupos económicos e os seus lucros escandalosos, traduzem-se em incerteza e instabilidade para quem trabalha ou trabalhou”

O dirigente da CDU concluiu sublinhando que “esta realidade não é uma inevitabilidade. Precisamos, exigimos e temos direito a um aumento geral dos salários e das pensões, que valorize o poder de compra, garanta o direito à habitação com a redução dos seus custos, defenda melhores serviços públicos – particularmente na saúde e na educação. Com esta ação nacional, pretendemos não só denunciar os problemas que hoje afetam os trabalhadores e o povo, mas também apresentar soluções concretas para a sua resolução”.