CDU reivindica criação do ‘Fundo de Garantia Salarial’ para os pescadores

A CDU promoveu, hoje, no Caniçal, uma iniciativa política sobre o sector das pescas, onde criticou as medidas “que estão a matar este sector da economia regional”.

No contacto com os pescadores que agora estão a iniciar a safra do atum o coordenador regional, Edgar Silva, afirmou que “o atual sistema de quotas, as limitações que os governantes estão a impor à pesca terão de ser urgentemente alteradas. Porque os governantes não defendem o interesse regional, porque os sucessivos governos não deram prioridade ao nosso sector produtivo da economia, estamos confrontados com obstáculos que entravam o futuro da pesca”.

De acordo com Edgar Silva, “é urgente aumentar a quota de pesca do atum. Prolongar as atuais limitações à captura de atum significa hipotecar esta economia do mar, tão importante para o desenvolvimento regional”.

Nesta iniciativa realizada pela CDU no Caniçal foi também retomada a proposta para a criação do ‘Fundo de Garantia Salarial’ para os pescadores da Região.

Sobre esta reivindicação, o coordenador proferiu que “a criação do Fundo de Garantia Salarial é fundamental para apoiar os pescadores no tempo de paragem da atividade da pesca. Esta é uma medida de apoio público que a CDU tem defendido e que tem conhecido forte adversidade por parte da maioria parlamentar na Madeira. No entanto, a realidade da pesca cada vez mais dá razão à proposta da CDU. É indispensável garantir aos pescadores apoios financeiros que compensem as longas paragens por razões biológicas, ambientais ou por escassez de pescado. Esta é uma necessidade para que o sector da pesca na Madeira tenha futuro, para além de constituir uma exigência de justiça social”, rematou.