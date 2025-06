CDU reivindica bolsas de estacionamento no Pomar do Miradouro

Os moradores do Pomar do Miradouro, nas zonas altas de Santo António, estão a dinamizar a recolha de um abaixo-assinado com o objetivo de reivindicar a criação de uma bolsa de estacionamento nessa localidade, revelou hoje a CDU, em comunicado, na sequência de uma visita ao local.

“A falta de lugares para o estacionamento de viaturas, por exemplo, no sítio do Pomar do Miradouro, uma das localidades nas Zonas Altas da freguesia de Santo António, é uma realidade há muito identificada e que transforma a vida de quem reside nesta localidade num verdadeiro ‘calvário’”, sublinha o partido.

De acordo com a nota de imprensa, esta situação “faz com que os carros fiquem estacionados na estrada, muitas vezes a centenas de metros das habitações e, em algumas circunstâncias, em locais que dificultam a passagem de transportes públicos ou de viaturas de socorro”.

“Esta realidade, que grande transtorno traz para os residentes nesta e noutras localidades das Zonas Altas do Funchal, podia ser solucionada através da construção de bolsas de estacionamento, permitindo assim a desobstrução da estrada com viaturas estacionadas e proporcionava o estacionamento em segurança e mais perto das habitações”, propõe a CDU.