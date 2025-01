CDU reclama ligação marítima de passageiros ao Porto Santo todo o ano

A ligação marítima de passageiros entre a Madeira e o Porto Santo todo o ano foi o tema escolhido hoje, pela CDU, para uma ação política em que os comunistas acusaram o Governo Regional de não impedir a privação vivida pelos porto-santenses em janeiro, com a paragem do Lobo Marinho.

“Dez anos depois o Governo Regional continua sem uma atuação para conter os efeitos da dupla insularidade na Ilha do Porto Santo principalmente no mês de janeiro, pois apesar de muitas promessas que o Porto Santo teria uma ligação ferry todo o ano, a verdade é que o Governo Regional está mais preocupado em defender os interesses económicos e estratégicos da empresa que assegura o transporte marítimo entre a Madeira e o Porto Santo do que garantir o principio da continuidade territorial aos porto-santenses”, acusa Ricardo Lume, em comunicado.

A CDU entende que “a alternativa de transporte de passageiro por via aérea continua a ficar muito aquém das necessidades da população” e que “seria fundamental era garantir uma outra alternativa de transporte marítimo regular de passageiros e mercadorias entre a Madeira e o Porto-Santo no período em que o Navio Lobo Marinho está em trabalhos de manutenção”.