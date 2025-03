CDU reafirma compromisso com voto para regresso ao parlamento

O Líder da coligação liderada pelo PCP reuniu esta noite no Funchal, num jantar-comício com apoiantes e militantes da CDU.

A CDU reafirmou hoje a sua posição como a principal defensora dos direitos dos trabalhadores na Madeira, destacando o compromisso com melhores salários e condições de vida dignas. Num discurso marcado pela determinação, Paulo Raimundo foi sublinhado que a distribuição justa da riqueza é uma prioridade inadiável.

A intervenção do líder nacional da coligação destacou ainda a presença constante da CDU nas lutas laborais, apoiando sectores como os transportes, a administração regional e outras áreas essenciais. Foi enfatizado que a CDU é a força que não se resigna face às dificuldades e que continua a exigir justiça social.

Com o aproximar das eleições, Raimundo apelou ao voto consciente, reforçando que a CDU é “essencial para um debate político digno e para a defesa dos interesses dos trabalhadores e populações”. A campanha seguirá com um contacto direto com os eleitores, garantindo um movimento popular forte e esclarecedor.