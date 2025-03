Neste último dia de campanha, Edgar Silva constatou que “os injustiçados reconhecem que é a CDU o voto necessário para dar prosseguimento às lutas reivindicativas e à conquista de direitos por parte de quem está nas periferias desta sociedade tão injusta e tão desigual”.

O cabeça de lista da candidatura acredita que “reconhecem que a CDU faz falta no Parlamento” e que é o partido que “tem o compromisso com a justiça social”.

“Está na hora de o povo recuperar a força que perdeu no Parlamento. Esta é a hora de garantir que os trabalhadores e o povo vão recuperar a força que perderam nas últimas eleições”, frisou o candidato, na iniciativa que teve lugar no Curral das Freiras, acrescentando que “tantas justas reivindicações e problemas do desenvolvimento humano e social, que apenas eram objeto de intervenção política e de iniciativa parlamentar através de deputados eleitos pela CDU, deixaram de ter vez nos trabalhos parlamentares na Região. Então, como é reconhecido por tanta gente, é preciso resgatar ou recuperar essa voz e essa força na luta pelos direitos”.

A concluir, Edgar Silva disse que “está na hora de fazer com que se recupere no Parlamento da Madeira a voz e a força da luta pelos direitos”.