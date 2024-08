A CDU realizou nesta manhã de segunda-feira, 5 de agosto, uma ação de contactos com a população das zonas altas da freguesia de Santo António, no concelho do Funchal, onde a partir do Curral Velho, a deputada municipal, Herlanda Amado, disse que, “ao longo de décadas, as populações que vivem nas chamadas zonas altas do concelho, têm sido confrontadas com dificuldades agravadas pelo distanciamento do centro urbano”. “O isolamento e esquecimento que estas populações sentem, deve-se em muito ao sentimento de exclusão perpetuado pela Câmara Municipal do Funchal, quando os vários executivos camarários fizeram-se de surdos quando as pessoas clamam pelo desenvolvimento a que têm direito”, afirmou Herlanda Amado.

A deputada municipal referiu que o recente anúncio da autarquia funchalense, de construção de 32 bolsas de estacionamento para a zona alta do Curral Velho, não surge por acaso ou porque a Câmara do Funchal tenha reconhecido esta necessidade das pessoas, mas sim, “porque as populações nunca desistiram de lutar por esta justa reivindicação”.

“O papel aguenta tudo”, e prova disso mesmo, diz a CDU, “têm sido os orçamentos de milhões de euros que esta Câmara e os ‘seus presidentes’ anunciam para áreas fundamentais, e aqui neste local voltamos a afirmar, que estando colocado no papel, uma vez mais, tendo sido anunciado uma vez mais, as populações não irão desistir até que a obra arranque no terreno. Por isso dizermos, vale a pena lutar, porque só através da luta e reivindicação os governantes tomarão consciência das dificuldades porque passam milhares de pessoas que são excluídas do desenvolvimento.”

A CDU lembrou, na ocasião, que tem apresentado propostas para que sejam identificados terrenos e zonas específicas para a construção das bolsas de estacionamento, fundamentais para um parqueamento automóvel mais seguro, garantindo a quem aqui vive, circular em segurança, ou em caso de acidente ou incêndios, como já aconteceu no passado, poderem ser acudidas a tempo pelas forças de socorro.

“Dizem-nos, ‘queremos os nossos direitos, JÁ’!, e nós reafirmamos junto dos moradores do Curral Velho e de todos os que estão fartos de ‘mais do mesmo’, podem contar sempre com a intervenção persistente da CDU, a força que garante que a tua voz, não se perde pelos corredores do poder, para que este anúncio recente da justa reivindicação da construção de 32 bolsas de estacionamento, seja uma realidade para todos os que aqui vivem. Podem sempre contar connosco, estamos contigo para o que der e vier!”