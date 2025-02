CDU pronta para “regressar ao parlamento”

A CDU, arredada do parlamento regional na última legislatura, é o segundo partido a entregar a sua lista às legislativas regionais de 23 de março no Palácio da Justiça, no Funchal.

Francisco Simões, mandatário da candidatura dos comunistas, afirmou aos jornalistas, no exterior do Palácio da Justiça, que o grande objetivo é “regressar ao parlamento”.

“O momento político que atravessamos, quer na região, quer no país, quer no mundo, é preocupante. E é necessário que, aqui na região, porque é da região que estamos a tratar, que se comece a pensar na necessidade de dignificar o Parlamento. Dignificar o Parlamento com a presença desta força política, a CDU, que tem 100 anos de existência e de luta pela defesa do povo, dos trabalhadores, dos explorados, dos oprimidos. A CDU, que é um símbolo de dignidade democrática e para enriquecer a democracia com dignidade, a CDU é fundamental no Parlamento desta região. A CDU demonstrou que, com esta sua ausência, o Parlamento da Madeira esqueceu-se da educação, esqueceu-se da cultura. São temas que nunca mais foram abordados, discutidos ou pensados”, fundamentou o mandatário.

A lista da CDU, nos primeiros lugares, é composta por Edgar Silva, Ricardo Lume, Silvia Vasconcelos, Maria José Afonseca, Duarte Martins e Marco Fernandes, dos verdes este último.