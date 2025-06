A CDU acompanhou hoje vários grupos de moradores das zonas altas de Santo António, designadamente as populações do Caminho do Moinho, do Ribeiro Lavadouro, do Pomar do Miradouro e do Pico do Cardo à reunião pública de Câmara Municipal do Funchal para que as “justas reivindicações” das populações sejam resolvidas, “após abaixo-assinados, após audiências, após tantas promessas do executivo camarário a verdade é que ainda nenhuma destas justas reivindicações das pessoas estão resolvidas”.

“Na Câmara Municipal, os moradores dos diferentes sítios fizeram-se ouvir referindo a sua revolta por se sentirem abandonados no Funchal, referindo as dificuldades no acesso ao saneamento básico no Pico do Cardo, as dificuldades em garantir estacionamento e que a obra da estrada que ligaria a vereda da freirinha até à Vereda da Fonte do Corgo, no Pomar do Miradouro avançasse, que a estrada que liga o Laranjal Pequeno até ao Ribeiro Lavadouro fosse realidade e que a estrada que ligaria o Caminho do Moinho até ao Massapês se realizasse o mais rápido possível, até porque estas são justas reivindicações das populações do Funchal, não são luxos, não são obras megalómanas sem utilidade, são direitos para uma vida melhor”, indicou.

O partido afirma que as populações das zonas altas de Santo António estão a lutar para que a Câmara Municipal do Funchal possa solucionar os problemas de quem vive e trabalha nas zonas altas do nosso concelho no Funchal.

“ Os funchalenses sabem que quando é preciso lutar pela justiça social e pelos direitos podem sempre contar com a CDU”, sustenta.