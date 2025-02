A CDU realizou uma iniciativa de pré-campanha no Largo das Courelas, no Concelho do Funchal, onde Edgar Silva destacou a importância de recuperar a voz da luta da CDU no parlamento regional.

Segundo o candidato, a ausência de deputados da CDU na Assembleia Legislativa da Madeira levou à falta de representação das reivindicações sociais e dos trabalhadores, que antes eram levadas à Assembleia pelos eleitos pela CDU.

Edgar Silva afirmou que é necessário resgatar essa voz, que defende os direitos da população e a justiça social, e que, com a eleição de deputados da CDU, a população voltará a ter uma representação ativa e comprometida com as suas necessidades.

“A voz e a força dos direitos de milhares de pessoas deixaram de ter lugar no Parlamento da Região. Os problemas do mundo do trabalho deixaram de se ouvir na Assembleia. Tantas justas reivindicações e problemas do desenvolvimento humano e social, que apenas eram objeto de iniciativa parlamentar através de deputados eleitos pela CDU, deixaram de ter vez nos trabalhos parlamentares na Madeira. Então, como é reconhecido por tanta gente, é preciso resgatar ou recuperar essa voz e essa força na luta pelos direitos”, corroborou Edgar Silva.