“Existem habitações públicas ao abandono quando tanta gente precisa de casa para viver”, denuncia a CDU que, hoje, esteve numa iniciativa política no Bairro de Santa Maria, no Funchal.

“Numa altura em que existe tanta gente a precisar de casa, em que tanta gente tem dificuldade em garantir o direito à habitação é lamentável constatar que existem tantas habitações públicas deixadas ao abandono onde podiam estar a viver famílias, mas infelizmente essas habitações hoje por estarem abandonadas são apenas um perigo para a segurança e para a saúde pública”, apontou, na ocasião, Ricardo Lume.

O dirigente da CDU indica que o Bairro de Santa Maria é um “exemplo claro dessa realidade criminosa”: “um conjunto habitacional sobre a tutela da Câmara Municipal do Funchal que tem, segundo os moradores desta localidade cerca de 12 casas fechadas algumas há vários anos”.

Ricardo Lume referiu que “não é aceitável que num concelho como o do Funchal onde existem milhares de famílias com carências habitacionais o Executivo Camarário do PSD/ CDS, mas também o Governo Regional PSD com o apoio do CDS, do PAN, do Chega e do Iniciativa Liberal se dê ao desplante de ter habitações públicas fechadas”.

“É comum quando uma família com carências habitacionais se desloca à CMF ou ao IHM a expor o seu drama habitacional, a resposta que recebem é que de momento não existem habitações disponíveis, mas de facto o que existe e o Bairro de Santa Maria é apenas um dos muitos exemplos que quem governa, seja a Região ou o Município preferem ter habitações públicas a se degradar e a representar um perigo para a segurança e para a saúde pública do que garantir o direito à habitação”, indica.

Com esta política habitacional, sustenta a CDU, “apenas ganham os senhores” que especulam com os preços das casas e com os arrendamentos incomportáveis para quem vive do seu salário.

“A Senhora Presidente da CMF, mais parece um lobo com pele de cordeiro, em Lisboa a propósito da sua participação na convenção da APEMIP - Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, que decorreu na quinta-feira dia 4 de julho , no Centro Cultural de Belém, afirmava que ‘O acesso a uma habitação condigna é um direito fundamental de qualquer cidadão e, como tal, as dificuldades que se sentem, principalmente nos grandes centros urbanos, é algo que nos preocupa, primeiramente como cidadãos, mas certamente muito mais como decisores políticos’, mas lamentavelmente no concelho em que tem responsabilidade o executivo camarário presidido pela a Senhora Cristina Pedra existem muitas habitações públicas sobre a tutela da CMF onde podiam estar a viver famílias, mas que estão fechadas apenas por opção política , a hipocrisia tem limites”, sustenta.

O porta-voz da iniciativa da CDU concluiu dizendo que “esta é a primeira de muitas iniciativas que a CDU vai realizar para denunciar onde existe habitações públicas deixadas ao abandono que poderiam ser requalificadas para garantir o direito à habitação a muitas famílias”.