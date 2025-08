A CDU realizou esta manhã uma iniciativa política no Funchal, onde defendeu a elaboração de um Plano Municipal de Prevenção da Toxicodependência e do Alcoolismo, com vista a dar resposta a um problema social e de saúde pública que, como enfatiza, “tem vindo a agravar-se de forma alarmante no concelho”.

Ricardo Lume, candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, alertou, na ocasião, que o o consumo de drogas e álcool “é uma realidade cada vez mais visível e preocupante” na cidade. Na sua ótica, a dependência, os surtos psicóticos, episódios de violência e o impacto social “são sinais de um fenómeno que se intensificou, em particular com o aparecimento do chamado ‘bloom’, nome que passou a identificar, no senso comum, as drogas sintéticas”.

O agravamento das toxicodependências no Funchal é, conforme vinca a CDU, “real e documentado”, tal como comprovam o aumento das recaídas em consumos como heroína e drogas sintéticas, o levado consumo de cannabis entre a população estudantil, o consumo excessivo de álcool com impactos profundos na vida familiar, social e profissional

Para a CDU, a prevenção é o caminho. “Os atuais modelos de intervenção não são suficientes. Num contexto de crescentes dificuldades económicas, exclusão social e desigualdades, onde os serviços públicos de saúde estão sob enorme pressão, ignorar este problema é condenar mais pessoas ao sofrimento e ao abandono”, defende.

“A Câmara Municipal do Funchal não pode continuar a agir como um mero departamento do Governo Regional. Deve assumir um papel ativo, liderante e comprometido. É por isso que a CDU propõe a criação de um Plano Municipal de Prevenção da Toxicodependência e do Alcoolismo: um instrumento essencial para combater estes flagelos com seriedade, responsabilidade e humanidade”, lê-se em comunicado.

A CDU reafirma, deste modo, o seu compromisso com políticas públicas “que coloquem as pessoas em primeiro lugar, que não deixem ninguém para trás, e que enfrentem de frente os problemas que afetam a vida das famílias e das comunidades”.

“Porque prevenir é proteger. E proteger é governar com responsabilidade”, remata a força partidária.