Na iniciativa de hoje da CDU, no Funchal, a candidata Herlanda Amado, disse que “as pessoas com quem temos contactado reconhecem que a CDU é a força do trabalho, da luta e da proposta. Sabem que a CDU está com as populações todos os dias”, frisou.

A candidata sublinha que “não podemos deixar que a voz da luta pelos direitos seja substituída pelo ruído, a ofensa e egos umbilicais”.

“Tantas justas reivindicações dos madeirenses e portossantenses só têm voz através de deputados eleitos pela CDU, como é reconhecido por tanta gente. Por isso, está na hora, e está nas nossas mãos, fazer com que a voz e a força da luta pelos direitos de quem vive nesta Região insular sejam verdadeiramente representadas na Assembleia da República”, realçou, apelando ao voto na CDU.