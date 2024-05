A candidatura da CDU às legislativas regionais de 26 de maio esteve hoje numa ação de campanha com os trabalhadores, onde sustentou ser “possível combater as injustiças e derrubar a política de exploração e empobrecimento que impuseram a quem vive na Região”, sugerindo que a alternativa é a CDU.

“Os trabalhadores da Região conhecem o trabalho da CDU em prol do combate às injustiças laborais”, disse Ricardo Lume.

“Os candidatos da CDU não são pessoas desconhecidas, são mulheres e homens com provas dadas na defesa de quem trabalha, que estão todos os dias junto às empresas e locais de trabalho a ouvir os anseios dos trabalhadores e a mobiliza-los para que façam das injustiças força para lutar”, observou.

O candidato da CDU afirmou que “com a luta dos trabalhadores e a persistência e intervenção da CDU e dos seus candidatos foi possível fazer aprovar medidas importantes, mesmo quando no início dos processos o PSD, CDS e o patronato eram contra esses avanços. Assim foi nos seguintes casos concretos: nas alterações aos acordos de empresa do Grupo Horários do Funchal, da ARM e da GESBA; na garantia de um novo acordo de empresa no CARAM; com o subsídio de insularidade para os trabalhadores das empresas públicas regionais; no subsídio COVID para os profissionais de saúde; na redução da componente lectiva dos professores da pré-escolar e do primeiro ciclo; com o concurso extraordinário para a vinculação de professores e na valorização de um conjunto de carreiras da Administração Pública; através da majoração do rendimento e dos dias de férias para os desempregados afectos aos programas de emprego; só para dar alguns exemplos.

De facto, muitas destas medidas poderiam ter uma maior abrangência, mas sem a intervenção decisiva da CDU nunca teriam sido concretizadas!”

“A questão decisiva que está colocada nas próximas Eleições Regionais não é a de optar entre quem no essencial vai manter a mesma política, servir os mesmos interesses e clientelas, representar os interesses do grande capital, utilizando formas licitas e ilícitas. Para isso já existem outros partidos que se digladiam, para servir os senhorios que exploram o povo da Região. A questão decisiva é dar mais força a quem dá voz aos problemas dos trabalhadores e do povo na Assembleia Regional e apresenta soluções”, continuou.

“A questão decisiva é dar mais força a quem está todos os dias, na luta pelos direitos laborais, na luta contra o aumento do custo de vida, na luta pelo direito à Habitação, à Saúde e à Educação. Ou seja, é necessário dar mais força à CDU. Só com a eleição de mais deputados da CDU é que é possível uma verdadeira alternativa que derrube a política de exploração e empobrecimento”.