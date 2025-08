A CDU acompanhou hoje um grupo de munícipes à Câmara Municipal para reivindicar a construção de uma via de acesso rodoviário no Alto do Lombo dos Aguiares, na freguesia de Santo António – uma promessa antiga que, de acordo com o partido, continua por cumprir.

Ricardo Lume, cabeça-de-lista da CDU à autarquia funchalense, lamenta que “sucessivos executivos da CMF, sejam do PSD/CDS ou do PS, têm deixado as populações das zonas altas ao abandono. Nas zonas altas do Funchal, continuam a faltar acessibilidades dignas, saneamento básico, bolsas de estacionamento e transportes públicos regulares e eficazes. Infelizmente, parece que a Câmara só conhece o caminho das zonas altas para cobrar IMI, taxas e serviços... ou para aparecer em vésperas de eleições”.

De acordo com a CDU, o caso do Alto do Lombo dos Aguiares é um exemplo gritante desta negligência. Em 2016, refere o partido, numa reunião pública da CMF realizada no Centro Cívico de Santo António, o executivo de então (liderado pelo PS) comprometeu-se, após o alargamento da Vereda das Freirinhas, a prolongar a ligação até à Vereda da Fonte do Corgo, , criando assim uma acessibilidade rodoviária essencial para os moradores. Nove anos depois, lamenta a CDU, “nada foi feito”.