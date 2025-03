A CDU realizou ao longo da manhã em Câmara de Lobos campanha eleitoral priorizando o contacto direto com pescadores no varadouro e com familiares de pescadores no centro da cidade, tendo o candidato Edgar Silva criticado os governantes pela “gradual destruição do sector da pesca” na Região.

“Estamos numa Região em que os governantes, de tanto nos empurrarem para a dependência da economia do turismo, estão a criar um desastre económico e social. Desde logo, um dos resultados é a matança de sectores produtivos. A monocultura do turismo faz com que a Região não tenha cuidado de potenciar outros sectores económicos”, disse Edgar Silva, acrescentando que a Madeira é “um dos exemplos mais fortes da destruição da produção regional é tudo quanto está a acontecer no sector da pesca”.

De acordo com as declarações do candidato da CDU, “a obsessão por um determinado modelo de turismo tem implicado um desprezo por outras atividades económicas, como a pesca. A política de abate de embarcações de pesca, as restrições de pesca em áreas de soberania nacional, a imposição de quotas altamente castradoras do desenvolvimento da atividade piscatória, os obstáculos à modernização e renovação da frota pesqueira, são apenas a ponta do iceberg de um conjunto de medidas que tem como objetivo apenas acabar ou reduzir à insignificância este sector”.