“Ainda há localidades no Funchal sem acesso a saneamento básico”. É esta uma constatação da CDU que visitou, hoje, a freguesia de Santo António.

Na ocasião, Ricardo Lume considerou que “é inadmissível que, nos dias de hoje, em pleno século XXI, existam diversas localidades no concelho do Funchal onde os moradores continuam privados de um direito essencial: o acesso a uma rede de saneamento básico, condição fundamental para o desenvolvimento humano”, apontando que a Levada do Pico do Cardo de Dentro, em Santo António, é um desses exemplos.

“O cheiro nauseabundo, a proliferação de moscas e outros insetos são apenas alguns dos problemas enfrentados pelos residentes desta zona há vários anos. Trata-se de uma situação grave de saúde pública, uma vez que os resíduos produzidos nas habitações são lançados diretamente nas levadas, gerando consequências ambientais e sanitárias preocupantes”, descreve a CDU, em comunicado.

Refira-se, ainda, que Ricardo Lume denunciou que “a Câmara Municipal do Funchal falta à verdade quando afirma que 92% do concelho tem cobertura de rede de esgotos. Muito menos é credível a promessa de que, com a construção da nova ETAR, essa cobertura chegará aos 99%.”

Neste sentido, e com o intuito de fazer aquilo a que chama de “demonstrar a falsidade da propaganda veiculada pelo executivo da CMF, liderado pela coligação PSD/CDS”, a CDU informa que irá realizar um levantamento rigoroso das localidades do concelho do Funchal que ainda não têm acesso à rede de esgotos e ao saneamento básico, juntamente com a população.