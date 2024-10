Numa iniciativa realizada esta manhã na Zona Velha da Cidade do Funchal, Edgar Silva denunciou que “os governantes estão a provocar a gradual decomposição daquele centro histórico e do seu património classificado”.

“Somam-se os casos de prédios degradados e repetem-se os casos de obras em edificações que revelam as maiores lacunas ou insuficiências do Gabinete Técnico da Zona Velha, se não mesmo a demissão dos deveres daquele serviço técnico”, enquadrou o coordenador regional da CDU.

“Não há quem responda na Madeira pela salvaguarda da Zona Velha da Cidade do Funchal, em conformidade com as recomendações do Conselho Cultural da Europa, da UNESCO e da FIHUOT”, sustentou.

Para a CDU, “os governantes desresponsabilizam-se, negligentemente, das suas obrigações legais quanto à defesa da Zona Velha. É da competência conjunta do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal fazer respeitar as características arquitetónicas e históricas da Zona Velha da Cidade do Funchal. Como consta da legislação regional que criou o Gabinete Técnico da Zona Velha da Cidade do Funchal, a sua composição e responsabilização é atribuída à Câmara do Funchal e a representantes do Governo Regional. Na prática imperam os interesses económicos mais mesquinhos, que estão a gerar a decomposição da Zona Velha”.

Edgar Silva não tem dúvidas em afirmar que se multiplicam “os problemas humanos e sociais, como também se somam os agravamentos de agressões arquitetónicas na Zona Velha do Funchal” e assinala que tudo o que está a acontecer é “demasiado grave”.