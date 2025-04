Gestão de Riscos em Património Cultural em foco no Palácio de São Lourenço esta sexta-feira

As comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que decorrem desde hoje e até 18 de abril, têm este ano como tema ‘Património Resiliente face acatástrofes e conflitos’.

Integrado no programa nacional, o Palácio de São Lourenço, no Funchal, promove amanhã, 11 de abril pelas 15h00, uma sessão seguida de visita comentada sob o tema “Gestão de Riscos emPatrimónio Cultural no Palácio de São Lourenço”. A entrada é livre.

“Com o objetivo de envolver a comunidade na salvaguarda do património cultural, pretende-se dar a conhecer como neste monumento nacional se tem vindo a avaliar, monitorizar, reportar e promover medidas decontingência face à exposição aos riscos e vulnerabilidade acatástrofes, bem como de que forma as intervenções estruturais no âmbitodo PRR/Cultura, previstas a curto prazo, têm como prioridade odesenvolvimento de medidas para reduzir esses riscos e vulnerabilidades”, dá conta a Área Museológica do Palácio de São Lourenço.