CDU defende subsídio de insularidade para todos os que trabalham na Região

A candidatura da CDU às Eleições Regionais defende que os trabalhadores do setor privado tenham acesso ao subsídio de insularidade nas mesmas condições que os trabalhadores da administração pública.

Esta ideia foi passada pelo candidato da CDU, Ricardo Lume, no centro do Funchal, numa acção de contacto com trabalhadores do comércio e serviços.

“Se aos trabalhadores da Administração Pública Regional e Local, justamente é atribuído um subsídio para fazer face à insularidade distante porque razão não é reconhecido aos trabalhadores do sector privado direito ao subsídio de insularidade? Será que existem trabalhadores na Região que têm custos de insularidade e outros vivendo no mesmo arquipélago não têm? Será que os trabalhadores da administração pública e os trabalhadores do sector privado não fazem compras nos mesmos supermercados? Será que na aquisição de uma habitação ou no pagamento da renda de casa tanto os trabalhadores do sector público como do sector privado não têm os mesmos custos?”, questiona a CDU.

Ricardo Lume, citado num comunicado, alerta que “é preciso ter cuidado com os partidos que mais parecem os vendedores da banha da cobra”, que, segundo ele, “no passado nunca votaram favoravelmente as propostas apresentadas pelo CDU para garantir o subsídio de insularidade para todos os trabalhadores”, e agora se apresentam defensores da medida.