A CDU realizou hoje uma iniciativa no centro do Funchal para denunciar “os graves condicionamentos que a cidade continua a apresentar às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida”.

Durante a ação, Ricardo Lume, cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal, afirmou que “o Funchal é atualmente uma cidade pouco inclusiva. Basta observar as dificuldades e obstáculos com que se deparam diariamente as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, desde barreiras arquitetónicas a falhas nos serviços.”

Apesar de existirem avanços legislativos no sentido da inclusão, “a verdade é que muitas dessas medidas continuam a não sair do papel”. “Mesmo em percursos simples no centro da cidade, persistem inúmeros obstáculos, como: passeios com pavimento irregular; falta de rampas ou rampas desadequadas nos acessos a edifícios e passadeiras; passeios estreitos que não permitem a passagem de cadeiras de rodas; caixas multibanco inacessíveis para pessoas com deficiência visual ou em cadeiras de rodas; transportes públicos que, apesar de algumas melhorias, continuam com sérias limitações em matéria de acessibilidade; habitação pública sob tutela da CMF que, na sua maioria, não está adaptada às necessidades de quem tem mobilidade reduzida”, denunciou.

O candidato da CDU acrescentou que “para além da eliminação das barreiras arquitetónicas, é essencial garantir condições para uma vida verdadeiramente independente a todas as pessoas com deficiência — sejam adultos, sejam crianças.”

E destacou ainda que essa inclusão “só é possível com uma política de emprego com direitos, com salários justos, condições dignas de trabalho e de vida, e um sistema de proteção social eficaz”.

“É urgente elaborar um Plano Municipal para a Defesa e Salvaguarda dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com o objetivo de transformar o Funchal numa cidade verdadeiramente acessível e inclusiva para todos”, defendeu, por fim, o candidato à presidência da autarquia.