A CDU-Madeira defendeu, hoje, uma política de prevenção eficaz contra os incêndios. Foi no sítio das Lajinhas, no Monte, que aquele partido, pela voz de Ricardo Lume, candidato à Câmara Municipal do Funchal nas próximas eleições de 12 de outubro, destacou o rasto de destruição que ficou depois dos incêndios de 2010, 2013 e 2016.

Ricardo Lume lembrou que “prometeram soluções, fizeram diagnósticos”, mas “a verdade é que, passados nove anos desde os trágicos incêndios de 2016, pouco ou nada foi feito para proteger as pessoas”.

O candidato adiantou ainda que “existiram verbas europeias mas que não foram aproveitadas com responsabilidade.”

Assim, a CDU conclui que onde deveria haver prevenção, “houve inércia, incapacidade e má gestão”.