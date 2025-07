A CDU realizou hoje junto à Câmara Municipal de Santa Cruz a apresentação da sua candidatura aos órgãos autárquicos do concelho sob o lema ‘CDU ao Serviço do Povo – Unir para Construir’. Com esta candidatura, a CDU reafirma “o seu compromisso sério e coerente com as populações do concelho, propondo unir vontades e esforços para enfrentar os desafios antigos e emergentes, com vista à construção de um desenvolvimento justo, equilibrado e sustentável”. A candidatura assenta, de acordo com o partido, em propostas para responder a questões estruturais como a habitação, a redução das assimetrias entre as zonas altas e os centros urbanos, a mobilidade, a segurança e bem-estar das populações, bem como a promoção de um crescimento económico sustentável e inclusivo.

Énio Martins, de 55 anos, natural do Monte (Funchal), é o cabeça de lista à Câmara Municipal de Santa Cruz. Funcionário público (Assistente Técnico) e militante do PCP, integra a Direção da Organização Regional da Madeira. Conta com uma vasta experiência no trabalho autárquico, tendo sido eleito pela CDU na Assembleia de Freguesia do Monte, representante da CDU na Assembleia Municipal do Funchal e, em regime de substituição, Vereador na Câmara Municipal do Funchal. Desempenhou também funções de coordenação do trabalho autárquico da CDU na Região Autónoma da Madeira.