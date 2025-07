A CDU responsabilizou este domingo o Governo Regional da Madeira pelos atrasos na construção da nova Unidade de Saúde da Ilha do Porto Santo, denunciando ainda uma “acentuada derrapagem financeira” na execução da obra, que deverá ficar concluída muito além do prazo previsto.

Segundo a nota emitida pela CDU, o novo equipamento de saúde, que deveria estar concluído em setembro de 2025, “não estará pronto no prazo prometido”, penalizando a população local no acesso a cuidados de saúde e causando prejuízos ao erário público.

“Estaremos perante uma situação negativa para a população do Porto Santo, como também em face de um processo lesivo do Orçamento Regional, uma vez que esta é uma obra integralmente financiada por dinheiros públicos da Região”, sustenta o partido, que estima que os custos da nova Unidade de Saúde venham a ser “mais do dobro do que estava inicialmente orçamentado”.

A CDU levanta também dúvidas sobre os encargos adicionais que poderão recair sobre a Região, nomeadamente no que respeita a eventuais indemnizações às empresas envolvidas, em resultado dos incumprimentos verificados.

Recorda a mesma fonte que o projeto da nova Unidade de Saúde do Porto Santo prevê a criação de uma Unidade Local de Saúde e de uma Unidade de Cuidados Continuados, integradas numa lógica de complementaridade com o Hospital Central e Universitário da Madeira.

Para a CDU, “o Governo Regional da Madeira terá de ser responsabilizado por todo este desastrado processo” e “tem a obrigação de informar a população sobre os atrasos naquela obra e sobre os montantes da derrapagem financeira”.