A deputada única do CDS fez um discurso, no Dia da Região, na cerimónia que se realiza no Parlamento madeirense, a defender os regionalismos, as características únicas da Madeira, com aceitação entre os residentes e o turismo.

Comentou aquilo que considera ter sido uma perda de autonomia do canal da RTP/Madeira, como um exemplo de que há muito por fazer ainda pela autonomia regional.

“Tenhamos a audácia de trabalhar e pela Madeira”, vincou Sara Madalena, pedindo ainda “menos ofensas gratuitas e ‘à partes’ que não dignificam o parlamento” nem a Região, mais respeito e reconhecimento para as mulheres.

Num discurso emotivo, a deputada dirigiu-se à Região: “Madeira, o teu nome continua. E nós continuamos contigo”.