Do Centro Democrático Social, falou aos jornalistas Ricardo Vieira, ladeado por Luís Miguel Rosa e Sara Madalena. Nota para a ausência de José Manuel Rodrigues por motivos pessoais.

Ricardo Vieira sublinhou mesmo a tónica na “estabilidade” para o próximo quadriénio, esclarecendo que o acordo determinante firmado com o PSD, de incidência parlamentar e governativa, se trata de “um acordo de estabilidade para quatro anos que permitirá ter um governo com maioria absoluta, com programa aprovado e orçamentos”, elaborou e foi isso mesmo que sustentou ao representante da República.

Recorde-se que o Centro Democrático Social, fiel da balança, neste caso, é a penúltima estrutura que se seguiu na agenda de Ireneu Barreto, que recebeu os centristas pelas 12h30, eles que obtiveram 3,00% da preferência dos eleitores, traduzindo-se em 1 deputado. Finda a pausa para almoço, será a vez de Ireneu Barreto receber a Iniciativa Liberal, pelas 14h15.

Depois disso, o representante da República fará uma declaração, sendo que é aguardado o retorno ao Palácio de São Lourenço, pelas 16h30, do líder do PSD, partido mais votado, ao que tudo indica para convidar Albuquerque a formar governo. Será o XVI Governo Regional da Madeira.