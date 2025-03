Numa ação de campanha promovida, na manhã deste sábado, na Ribeira Brava, José Manuel Rodrigues, o cabeça de lista do CDS-PP às regionais de 23 de março, abordou duas questões “que são duas faces de uma moeda da nossa sociedade”. Por um lado, “o envelhecimento da população e o apoio que é necessário dar aos idosos que têm, cada vez mais, uma maior esperança de vida e à qual é preciso acrescentar maior qualidade de vida”. Por outro lado, “a situação dos nossos jovens que muitas vezes não encontram oportunidades de afirmação na nossa sociedade”.

Para o candidato do Centro Democrático Social, “a Região acordou tarde, tal como o país, para o envelhecimento da população. Temos, neste momento, 172 idosos para 100 jovens e isso levanta um conjunto de exigências e desafios, a começar pelo Sistema Regional de Saúde e pelos serviços de segurança social, que não estavam preparados, nem foram planeados para este envelhecimento acentuado da população”.

Para José Manuel Rodrigues, “é preciso uma aposta clara, nos próximos quatro anos, na construção de novos lares e unidades com outras valências de apoio, designadamente as demências e, também, de cuidados paliativos, pelo que as propostas do CDS vão no sentido de, uma vez entrando em funcionamento o novo hospital da Madeira, que os três hospitais que hoje existem, o Hospital Dr. Nélio Mendonça, o Hospital dos Marmeleiros e o Hospital Dr. João de Almada, sejam alocados para valências para a terceira idade”.

À margem de uma visita ao Lar de São Bento que pertence à Igreja Católica e tem, também, uma unidade de Alzheimer que dá apoio a cerca de 800 idosos, o porta-voz do CDS recordou que temos, neste momento, 320 idosos com alta clínica, mas as famílias não conseguem tê-los em casa, nem conseguem encontrar lugar num lar. “Esta é uma situação que nos aflige, pois estas pessoas estão a ocupar camas hospitalares, com todos os custos e consequências que daí advêm, nomeadamente nas respostas que é preciso dar nas urgências que todos os dias chegam aos hospitais.”

Nesta matéria, o partido defende que é imperativo estender um projeto que a Madeira tem, a hospitalização domiciliária, a todos os concelhos da Região. Assim como outro projeto em que a Madeira foi pioneira, a ajuda domiciliária aos idosos. “Isto implica um investimento voluptuoso, mas que tem de ser feito nesta área social de apoio aos idosos”, sublinhou José Manuel Rodrigues.

Rodrigues salientou, também, que “é possível haver mais oportunidades para os jovens na nossa Região, se forem aplicadas aquelas medidas que o CDS tem vindo a propor ao longo dos últimos meses. Estamos a falar do acesso à habitação a custos controlados e a rendas reduzidas, a reintrodução do crédito bonificado jovem, o estabelecimento de um salário de referência para os jovens licenciados quando entram no mercado de trabalho, mais apoio para os casais jovens para que possam ter mais filhos, porque nós estamos com um problema gravíssimo de envelhecimento da população e da redução da natalidade na Madeira”.

E prosseguiu: “temos de reduzir, também, as mensalidades das creches e dos jardins de infância, temos de ter um programa para fazer regressar à Madeira os milhares de jovens que temos pela Europa e pelo mundo fora, que querem regressar à sua terra de origem, mas, para que isso possa acontecer, precisam de melhores condições fiscais, de emprego e de apoio ao empreendedorismo para poderem aqui se fixar e para nós termos uma sociedade mais justa e mais harmoniosa na Madeira e no Porto Santo”, concluiu José Manuel Rodrigues.