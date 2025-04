O CDS-PP Madeira promove uma conferência no Hotel Barceló, a partir das 17h30 do dia 3 de maio, sobre o tema “Um Mar de Oportunidades”.

Dimas Almada, profissional marítimo do Grupo ETE, desempenhando funções de gestor comercial nas empresas Navex e Atlantys Superyacht Services, delegado regional da Agepor - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal é o orador convidado no primeiro painel desta conferência, onde vão ser discutidas questões cruciais para a Região, como a “Evolução e o Futuro do Porto do Funchal”, conforme adianta uma nota do partido.

Já o segundo painel terá a participação de Joana Sousa, presidente da WISTA (Women’s International Shipping and Trading Association Portugal) em Portugal, uma associação destinada a atrair e apoiar mulheres, ao nível executivo, nos setores de transporte marítimo, logística e do comércio marítimo internacional. A oradora é ainda a responsável pelo departamento de registos e pelo escritório da Madeira da empresa EUROMAR.

Esta iniciativa contará com a presença de Ana Cristina Monteiro, ex - deputada do CDS-PP na Assembleia Legislativa da Madeira e atual candidata pela AD – Coligação PSD/CDS às eleições de 18 de maio, que será a moderadora da conferência.