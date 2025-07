Câmara de Lobos tem tido um aumento exponencial do parque habitacional e hoteleiro, o que tem vindo a colocar pressão na rede viária do município, nomeadamente no aumento do fluxo de trânsito automóvel, frisou Lídio Aguiar.

O CDS não é contra o desenvolvimento do concelho, muito pelo contrário, refere Lídio Aguiar, mas mostra alguma insatisfação com a ausência de resposta, por parte do executivo camarário, em resolver os problemas e constrangimentos do trânsito automóvel, nomeadamente, na ausência de respostas claras para a mobilidade rodoviária municipal.

Lídio Aguiar sugere que seja feito um grande debate em torno desta questão, onde possam ser debatidas soluções para os atuais constrangimentos de trânsito que afetam os câmara-lobenses, nomeadamente, a criação de bolsas de estacionamento; a implementação de um plano de prevenção rodoviária, que permita, por exemplo, que a circulação de viaturas de emergência seja eficaz; bem como, apostar na construção de novas estradas, paralelas às existentes, por forma a aplicar uma circulação rotativa, aplicando o sentido único, por forma a aliviar a pressão das atuais vias e permitindo uma melhor circulação automóvel.

A candidatura do CDS-PP Câmara de Lobos compromete-se a fazer da questão da mobilidade rodoviária uma prioridade do seu programa às eleições autárquicas, de 12 de outubro, concluiu Lídio Aguiar.