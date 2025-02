Na antecâmara das eleições de 23 de março, e com a tónica em que ‘O CDS é gente de responsabilidade, é gente de confiança; oferecemos segurança e projetamos esperança’, o CDS-PP Madeira realizou, hoje, um jantar de pré-campanha, onde reuniu mais de uma centena de militantes, simpatizantes e amigos.

O líder do partido começou o seu discurso a reiterar que “ninguém aguenta tanta eleição, tanta instabilidade, tanta incerteza, tanta espera pela tomada de medidas necessárias ao bem-estar do nosso povo”.

José Manuel Rodrigues afirmou que “há partidos que acham piada andar de crise em crise, de campanha em campanha, de eleição em eleição” e acrescentou que, “se eles soubessem o que custa os estragos de uma crise política, os atrasos de não haver Orçamento, os adiamentos por não termos Governo, talvez pensassem primeiro na Madeira e nos madeirenses e depois nos interesses partidários”.

Neste jantar convívio, que decorreu no concelho de Machico, José Manuel Rodrigues voltou a lembrar que “é verdade que o PSD revelou uma enorme incapacidade para resolver os seus judiciais e as suas divisões internas e não teve capacidade negocial para evitar esta crise e a convocação de eleições; mas é também verdade que os partidos ditos da oposição revelaram toda a sua irresponsabilidade ao derrubar o Governo e ao chumbar o Orçamento para este ano sem terem uma alternativa”.

O líder centrista, na ocasião, realçou que, no ato eleitoral de maio de 2024, “garantimos aos madeirenses que não fazíamos coligações de Governo, mas que estaríamos dispostos a entendimentos parlamentares com quem ganhasse as eleições para dar governabilidade à Madeira. Prometemos e cumprimos”, regozijou-se.

Numa sala repleta de juventude, o presidente do CDS/PP-Madeira aproveitou a oportunidade para elencar soluções válidas para os problemas da Madeira e dos madeirenses e comunicou, também, que o seu partido apresenta-se a estas eleições com listas próprias, com o dever cumprido, confiando na escolha dos madeirense e porto-santenses, e apresentando, “como sempre, um conjunto de propostas que consideramos prioritárias para termos crescimento económico com mais justiça social, proteção dos mais velhos, incentivos e oportunidades aos mais novos, tendo em vista uma sociedade mais justa e harmoniosa”.