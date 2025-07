Uma comitiva da Concelhia do Funchal do CDS, liderada pelo recém-eleito presidente da Comissão Política Concelhia, Pedro Pereira, participou ontem, dia 30 de junho, no evento celebrativo da estreia mundial do novo documentário Changing Seas, organizado pelo MARE-Madeira – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, no Madeira Tecnopolo.

O episódio intitulado Baleias num Oceano de Plástico foi produzido pela South Florida PBS e contou com a participação da equipa de cientistas madeirenses do MARE. Este documentário, de produção norte-americana e com um alcance previsto de 130 milhões de espetadores, dá a conhecer a realidade regional da poluição por plásticos e microplásticos nos ecossistemas marinhos, destacando o trabalho científico de elevada qualidade que tem vindo a ser desenvolvido na Região sobre esta temática.

O evento proporcionou ainda aos participantes a oportunidade de conhecer a equipa de cientistas envolvidos na produção do documentário.

Pedro Jardim, licenciado e mestre em Biologia, foi o porta-voz do CDS Funchal nesta iniciativa. O biólogo afirmou que “a participação do CDS Funchal neste evento é o reflexo do compromisso do partido com a ciência e com a sustentabilidade ambiental.” “É essencial valorizar o trabalho dos nossos investigadores e garantir que as decisões políticas estejam alinhadas com o conhecimento científico disponível. Num mundo em constante transformação, marcado por desafios ambientais cada vez mais complexos, estudos como este são fundamentais para orientar respostas mais eficazes e sustentáveis por parte da sociedade e dos decisores públicos” afirmou ainda. Pedro Jardim será o coordenador das áreas do Ambiente, Mar e Recursos Naturais na nova Comissão Política Concelhia do CDS Funchal.

Recorde-se que, conforme anunciado anteriormente, a nova Concelhia do CDS Funchal contará com equipas de trabalho temáticas, que terão como missão a construção das ideias programáticas do partido para a cidade, assim como o apoio, nas respetivas áreas, aos autarcas eleitos pelo partido.

Por sua vez, Pedro Pereira, presidente da Concelhia do CDS Funchal, aproveitou o momento para reafirmar “o compromisso do CDS Funchal com as questões ambientais e com as medidas de proteção da nossa casa comum”. Reforçou ainda que “proteger o mar e os ecossistemas marinhos é fundamental para travar as alterações climáticas” e que, por isso, “o CDS estará atento e empenhado nestas matérias”.”