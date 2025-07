Uma comitiva da Concelhia do Funchal do CDS, liderada pelo presidente da Comissão Política Concelhia, Pedro Pereira, marcou presença ontem, dia 4 de julho, na abertura da edição deste ano da Expo Madeira.

A Expo Madeira é a maior mostra de atividades económicas da Região Autónoma da Madeira e tem como objetivo dar visibilidade às empresas regionais e aos seus produtos. Este ano, o evento decorre até ao dia 14 de julho, no Estádio do Marítimo.

Mónica Figueira foi a porta-voz do CDS Funchal nesta iniciativa. A gestora de profissão afirmou que “para fortalecer a economia regional, é necessário diversificar o mercado e estar atentos às necessidades das empresas e dos consumidores.” Acrescentou ainda que é fundamental “definir estratégias para um aproveitamento inteligente e eficiente dos fundos comunitários disponíveis, de forma a apoiar o setor empresarial.”

Defendeu também “uma auscultação profunda das necessidades do nosso tecido empresarial, para que se saiba, com precisão, onde e como atuar para promover um mercado mais competitivo e lucrativo.” De acordo com a porta-voz, “estas são ideias-chave para tornar as empresas regionais mais competitivas e rentáveis, gerando riqueza, criando empregos, melhores salários e promovendo o investimento futuro.”

Mónica Figueira será uma das coordenadoras do grupo de trabalho para as áreas da Economia e Finanças na nova Comissão Política Concelhia do CDS Funchal.

Recorde-se que, conforme anunciado anteriormente, a nova Concelhia do CDS Funchal contará com equipas de trabalho temáticas, que terão como missão a construção das propostas programáticas do partido para a cidade, bem como o apoio, nas respetivas áreas, aos autarcas eleitos pelo CDS.



No que respeita às áreas da Economia e Finanças, além de Mónica Figueira, a equipa contará também com outros coordenadores, nomeadamente: Diogo Gomes Barreto, economista, e Olga Pestana, empresária.

Por sua vez, Pedro Pereira, presidente da Concelhia do CDS Funchal, aproveitou a ocasião para reforçar “a importância de diversificar a economia regional”, afirmando que “são fundamentais todos os eventos que contribuam para promover as empresas regionais.”

Acrescentou ainda que “só será possível termos uma economia forte e pujante, capaz de criar emprego e pagar melhores salários, se tivermos empresas mais robustas e resilientes.”

Concluiu sublinhando que “o CDS será sempre um parceiro para contribuir para o crescimento económico, defendendo uma economia social de mercado que permita às empresas criar riqueza, assegurando ao mesmo tempo uma distribuição justa dessa riqueza entre empresários e trabalhadores.”