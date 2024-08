O CDS-PP Madeira afirma considera que o Governo Regional “deve ser o primeiro interessado em prestar esclarecimentos ao Parlamento da Madeira sobre os últimos incêndios.”

“O Governo toma posse e responde politicamente perante a Assembleia Legislativa e é nesta sede que deve responder às questões sobre a prevenção, o combate aos fogos e os planos de recuperação do património natural da ilha”, defenderam os centristas.

Em nota de imprensa, o CDS-PP refere que “independentemente do que vier a ser apurado pelos especialistas em proteção civil e ordenamento florestal e territorial, na Comissão Técnica proposta pelo CDS, há questões de gestão política e de decisões governamentais que precisam de ser explicadas”. Aliás, acrescenta, foi mesmo por isso que o CDS “votou a favor da audição do presidente do Governo e do secretário da Saúde e Proteção Civil no Parlamento regional.”

“Esperemos que esta audição possa esclarecer o tempo de determinadas decisões e os tempos de pedido de ajuda à Autoridade Nacional de Proteção Civil e ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia”, lê-se na mesma nota.