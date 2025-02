Os centristas enviaram um comunicado de imprensa, onde realçam a defesa de uma revisão do POSEIMA, um programa com fundos europeus destinado a reduzir os preços dos produtos importados para a Madeira, como carnes, arroz, azeite e manteiga, para que se alinhem aos preços do continente, ajudando a diminuir o custo de vida, conforme explana comunicado do CDS.

De acordo com a mesma força política, há necessidade de mais fiscalização para garantir que o apoio realmente beneficie os consumidores. O problema, de acordo com estes, é que o programa, alegadamente, compete com a produção local, como no caso da carne de porco e do peixe, afetando setores da agricultura e pesca na Madeira.

O CDS propõe uma negociação com a União Europeia para rever a lista de produtos apoiados, com vista a reduzir os preços dos importados, mas protegendo a produção regional. A proposta visa equilibrar os interesses dos consumidores e produtores, reforçando o apoio à produção local.