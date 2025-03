O CDS defendeu hoje, em nota enviada à imprensa, a reintrodução do Crédito Bonificado Jovem como forma de apoiar a aquisição de habitação por parte das famílias da classe média e da classe jovem. Na nota, o partido sustenta que “uma parte das famílias da classe média e da classe jovem, com alguma capacidade económica, podem ter acesso a uma habitação através do crédito bancário”.

Neste contexto, o CDS considera que “a descida das taxas de juro pode proporcionar essa possibilidade, se essas famílias forem apoiadas”. Entre as medidas propostas pelo partido está “a atribuição de terrenos públicos para a autoconstrução de casas e incentivos à compra no mercado a custos controlados”.

Além disso, o CDS defende “a reintrodução do Crédito Bonificado Jovem e a dedução dos juros à coleta do IRS, medidas que tiveram grande impacto no passado e que ajudaram muitas famílias a ter a sua própria casa”. O partido alerta que, sem esse tipo de apoio, “estas famílias serão empurradas para a habitação social, o que vai sair mais caro à Região e ao Estado”.

O CDS considera que a crise na habitação exige medidas concretas, sublinhando que “para uma situação excecional, precisamos de medidas excecionais para resolver o problema da habitação”.