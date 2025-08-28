CDS defende reforço das bolsas de estudo municipais em Câmara de Lobos

O candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Lídio Aguiar, considera que a educação é um pilar essencial para o desenvolvimento de Câmara de Lobos. “Mais do que uma prioridade, trata-se de um investimento no futuro das famílias, dos jovens e do concelho”, afirmou.

O candidato considera que a conjuntura socioeconómica atual é marcada pelo agravamento do custo de vida, em particular pelos encargos com o alojamento de estudantes deslocados e pelo aumento das propinas, tem dificultado o acesso ao ensino superior e técnico.

“É neste contexto que a autarquia deve desempenhar um papel ativo no apoio aos jovens que ambicionam prosseguir os estudos e no reconhecimento do seu mérito”, considerou o candidato centrista.

Lídio Aguiar, na ocasião, recordou que “foi graças a uma proposta do CDS, apresentada em Assembleia Municipal em 2015 e aprovada em 2017, que os estudantes de Câmara de Lobos passaram a beneficiar de bolsas de estudo municipais”.

Os centristas consideram que essa medida “hoje é reconhecida como fundamental, permitiu apoiar muitas famílias e garantir que o fator económico não fosse um obstáculo ao futuro dos nossos jovens”.

No entanto, o candidato considera que a realidade hoje “exige mais” e nesse sentido apresenta três propostas, nomeadamente o reforço das bolsas de estudo, aumentando o seu valor e abrangência, para que cheguem a mais famílias e cubram melhor as despesas reais dos estudantes, bem como a criação de prémios de mérito escolar e mérito desportivo.

Com estas medidas, o CDS “pretende apoiar as famílias, incentivar o sucesso escolar, valorizar o desporto e promover o mérito, construindo um futuro mais justo, com mais oportunidades e com jovens preparados para os desafios do amanhã.”