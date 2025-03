O CDS defende o reforço de agentes de Ajuda Domiciliária como “a melhor forma de travar as necessidades de internamento em residências assistidas ou hospitais”.

“O CDS também propõe o reforço dos apoios aos Cuidadores Informais que prestam um inestimável serviço a muitos idosos e dependentes, e que merecem outra consideração por parte das entidades públicas”, conforme indica documento à imprensa.

“Com uma lista de espera de mais de mil pessoas para internamento num lar, com mais de 200 altas problemáticas nos hospitais e, sendo a permanência em casa a melhor de todas as opções para os mais velhos, é convicção do CDS que é preciso reforçar, fortemente, a Ajuda Domiciliária”, é fundamentado no mesmo documento.