O CDS-PP propõe uma redução progressiva dos custos das creches e jardins de infância, com o objetivo de alcançar a gratuitidade do ensino pré-escolar.

A formação nos primeiros anos de vida é essencial, conforme denota o partido à imprensa, e por isso é fundamental garantir o acesso universal e de qualidade a esta fase educativa.

Além disso, a diminuição da taxa de natalidade exige medidas de apoio às famílias, principalmente aquelas com rendimentos mais baixos, conforme sublinham os centristas.

Com o envelhecimento da população, a promoção da natalidade torna-se “urgente”, sendo uma das soluções tornar a frequência de creches e jardins de infância gratuitos, aliviando o peso das mensalidades. O CDS defende, assim, uma redução substancial e gradual dos custos, tanto no setor público como no privado e social, com financiamento financiado por verbas do Orçamento regional.