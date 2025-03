O CDS enviou à imprensa um comunicado, onde defende que “todos os cidadãos devem ter um Médico e um Enfermeiro, por forma a encontrarem uma solução para o seu problema de saúde, sem terem de recorrer ao Hospital”.

“Só a contratação de mais médicos e enfermeiros de medicina geral e familiar pode resolver esta situação, que terá tendência a crescer face ao envelhecimento da população e, consequente, aparecimento de enfermidades”, expõem em comunicado.

“Esta situação tem a ver com a falta de resposta dos cuidados primários à crescente solicitação dos utentes, devido à falta de recursos humanos e meios materiais”, informa o mesmo documento.

O partido considera que “um dos grandes problemas do Serviço Regional de Saúde é o congestionamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em particular das urgências. Em muitos casos, a porta de entrada do doente no Sistema de Saúde é através das urgências e não dos Centros de Saúde, como é correto e está estabelecido”.