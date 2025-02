O CDS propõe a criação de um “cheque-cirurgia” para os pacientes que ultrapassaram os tempos máximos de espera por uma cirurgia.

Com esse cheque, advogam os centristas, o paciente poderia recorrer a hospitais privados para realizar uma cirurgia.

A proposta está homologada com a portaria do Governo n.º 361/2023, que define prazos máximos de resposta no sistema de saúde da Madeira, conforme descreve comunicado endereçado à imprensa.

No entanto, as listas de espera ainda são longas e precisam de soluções mais eficazes, segundo sublinha o CDS, referindo que envolvem tanto os serviços públicos quanto os privados e sociais da Região.

“O CDS acredita que uma maior envolvência e articulação entre os serviços públicos, privado e social da Região, podem contribuir para uma redução da lista de espera, quer nas cirurgias, quer nas consultas, quer nos exames, quer na prestação de outros cuidados de saúde. O CDS defende há muito esta solução e reafirma a utilidade da sua aplicação”, pormenoriza comunicado de imprensa.