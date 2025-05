O CDS-PP e a Juventude Popular organizaram esta tarde uma conferência subordinada ao tema “Economia do Mar - Um mar de oportunidades”.

De acordo com uma comunicação enviada às redações, “a escolha deste tema relaciona-se com a importância, cada vez maior, que a economia do Mar tem na Região Autónoma da Madeira, sobretudo nos contextos atuais”.

A conferência atraiu dezenas de pessoas, “evidenciando o contínuo interesse da população pelo setor marítimo”, referiu.

Intervieram Dimas Almada, gestor comercial nas empresas Navex e Atlantys Superyacht Services e delegado regional da Agepor - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal, e Joana Sousa, presidente da WISTA (Women’s International Shipping and Trading Association Portugal) em Portugal, uma associação destinada a atrair e apoiar mulheres, ao nível executivo, nos sectores de transporte marítimo, logística e do comércio marítimo internacional.

Sobre o tema em apreciação, foi discutida a importância da economia do mar, que representa cerca de 11% da economia da Madeira e a necessidade de diversificá-la de forma sustentável.

Foram apresentadas sugestões para o crescimento do setor, como o aumento do número de navios no porto, a criação de cursos técnicos profissionais relacionados com o mar e o aproveitamento da energia renovável a partir das ondas.

Além disso, esteve em destaque a proposta de criar um Museu do Mar na Região.

Coube a Ana Cristina Monteiro, ex-deputada do CDS-PP na Assembleia Legislativa da Madeira e atual candidata pela AD – Coligação PSD/CDS às eleições de 18 de maio, ser a moderadora desta conferência que foi “muito dinâmica e participativa”.