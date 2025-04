No próximo domingo, dia 27 de abril, decorrerá a IX edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor, na freguesia do Jardim da Serra.

Esta iniciativa terá início pelas 15h00 na Rotunda das Cerejeiras, situada junto ao Centro Cívico da localidade.

Durante cerca de 3 horas e 30 minutos, numa extensão aproximada de 5 km, os participantes percorrerão caminhos e veredas, onde ainda subsistem estas árvores de fruto típicas do Jardim da Serra.

Ao longo do percurso, os caminhantes terão a oportunidade de ouvir falar de histórias e das lendas que habitam os lugares que integram este roteiro, bem como sobre os efeitos das alterações climáticas, sobre a paisagem agrícola.

O Roteiro das Cerejeiras em Flor é organizado pelo CDISA Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal e conta com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Paróquia de São Tiago, da Junta de Freguesia e da Casa do Povo do Jardim da Serra.

A participação neste evento é gratuita e não carece de inscrição.