O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, recebeu o presidente da Ordem dos Médicos-veterinários, Pedro Fabrica, com o intuito de ouvir as principais reivindicações desta classe. Na sequência desta reunião referiu que no ano passado a secretaria regional de Agricultura e Pescas apoiou 18 associações de proteção animal, num montante global de 181.590,00 euros.

Tendo em conta a natureza e as características desta profissão, a Ordem reforçou para a necessidade de criação de uma carreira especial de Médico Veterinário Oficial com vista a assegurar uma maior fixação de profissionais à profissão garantindo assim as necessidades da Região.

A possível criação de um ‘Cheque Veterinário’ na Região para salvaguarda de animais em risco, foi outro tema alvo de debate. “Este instrumento, serviria para a prestação de cuidados de saúde aos animais, nomeadamente no que se refere à vacinação, desparasitação e esterilização, bem com o outros tratamentos e urgências 24 horas”, esclarece a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, em comunicado.

Segundo Nuno Maciel, “a Região tem vindo a realizar um trabalho hercúleo no que diz respeito à proteção animal”.

“Temos de continuar o caminho que vem sendo realizado no âmbito da proteção animal. Este é um assunto que continua a ser uma prioridade do Governo Regional num trabalho que deve envolver igualmente os municípios”, referiu o dirigente recordando que a Região foi “pioneira na proibição do controlo das populações de animais errantes através da eutanásia, bem como na criação do veterinário de município”.