Casas do Povo asseguram meio milhão de euros para funcionamento

Miguel Albuquerque destacou esta tarde a importância das Casas do Povo e disse que, por estar limitado na sua ação, pelo facto do Governo Regional estar em gestão, “assinar contratos de funcionamento” é o que podia fazer no momento.

Foram 44 contratos-programa celebrados, no valor de meio milhão de euros (506.107,76 euros), para apoio ao funcionamento das referidas instituições no presente ano, no âmbito do Regulamento de Atribuição de Apoio Financeiro às Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira.

Na cerimónia realizada na Quinta Magnólia, com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, o líder do Executivo regional realçou o trabalho e o papel das entidades beneficiárias nos apoios sociais, no desenvolvimento cultural e no apoio às pessoas às quais se dedicam.

“Queria mais uma vez manifestar e reiterar o papel indistinguível das Casas do Povo no desenvolvimento local, de desenvolvimento rural e urbano”, sublinhou, rejeitando a ideia de que “estavam destinadas à extinção devido à mudança social, económica e demográfica nos meios rurais”.