A equipa de alimentação da Casa São José - Centro Social e Paroquial do Carmo, sediada em Câmara de Lobos, esteve no passado dia 1 de fevereiro em Londres, Reino Unido a confecionar um jantar para angariação de fundos, para a conclusão de uma escola em África, mais concretamente no Ruanda.

“Este jantar de angariação de fundos foi muito além de uma refeição ou evento social, pois representou a oportunidade de mobilizar recursos financeiros e gerar a consciencialização sobre as necessidades da comunidade e de países distantes e subdesenvolvidos. Com o compromisso de promover a educação e o desenvolvimento de uma sociedade mais capacitada”, deu conta a Casa São José.

A Casa São José destaca ainda que “reuniu esforços para tornar este evento memorável, contribuindo com todos os custos para a projeção da sua equipa de alimentação, enviando três elementos”.

O Projeto Indabo Nursery no Ruanda é coordenado por Isabel Esteves, uma professora portuguesa que se encontra emigrada em Londres.

Este projeto funciona com uma creche que apoia 128 crianças, auxiliando-lhes ao nível da alimentação, higiene pessoal, vestuário, como também na oportunidade de aprenderem a ler e escrever.

De forma a aumentar a renda familiar, as mães destas crianças são assistidas com a frequência de alguns cursos, como costura e artesanato. Realce-se que muitas vezes a refeição servida na escola é a única refeição diária desta comunidade.

“A realização deste jantar não só superou a meta prevista para angariação de fundos, como também promoveu uma rede de apoio para este projeto. Esta foi mais uma forma de afirmar o papel social da Casa São José”, deu conta o Centro Social e Paroquial do Carmo.