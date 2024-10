“A Casa do Povo de Santo António será sede de um dos investimentos PRR, num valor de que ultrapassa um milhão e meio de euros e que irá criar a Estrutura Residência para Idosos ‘Casa Lar dos Afetos’, com capacidade para 20 novas vagas e um Centro de Dia com capacidade para 10 utentes”, afirmou hoje a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, nas comemorações do 88.º aniversário daquela instituição.

A governante enalteceu o trabalho daquela instituição “composta por uma equipa dinâmica e coesa, que trabalha diariamente para introduzir as mudanças necessárias no caminho da qualidade dos serviços”.

“Esta Instituição revela-se pela prestação de serviços humanizados que potenciam, para além de outras valências, a inclusão, através do desenvolvimento social, formativo, cultural, recreativo e desportivo”, vincou Ana Sousa.

De referir que a Casa do Povo de Santo António é parceira do Governo Regional no programa PROAGES, com um valor executado de mais de 23 mil euros, chegando, até à data, a 87 agregados, e mais de 290 beneficiários.