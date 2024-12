Casa do Povo de São Roque tem nova direção e coorganiza Missa do Parto

A igreja de São Roque acolhe esta quinta-feira, dia 19, às 6h00, a Missa do Parto coorganizada pela Casa do Povo local, que no início deste mês passou a ser liderada por Valter Lopes.

A cerimónia eucarística, promovida em parceria com a Junta de Freguesia, será celebrada pelo pároco João Carlos Gomes.

Após a missa, todos os presentes serão convidados a participar do habitual convívio no adro da igreja, animado pelo Grupo Madeira Despique.